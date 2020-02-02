سوريا تعلن جعالة إطعام العسكريين بنسبة 33%

قرر مجلس الوزراء في سوريا زيادة المخصصات اليومية لإطعام العسكريين بنسبة 33%، وتبنّى قرارات أخرى لمواجهة الواقع المعيشي المتردي في البلاد.

وأوضحت رئاسة مجلس الوزراء أن قرار جعالة الإطعام جاء مرفقا بدراسة زيادة النسبة في المرحلة المقبلة، ولم تذكر قيمة الجعالة مكتفية بذكر نسبة الزيادة.

أحد العسكريين أفاد لـRT بأن قيمة الجعالة أصبحت بعد زيادة اليوم 400 ليرة سورية (تعادل نحو نصف دولار) بعد أن كانت 300 ليرة.

وكانت آخر جعالة في الإطعام قد بلغت 100% مطلع 2018، حيث كانت قيمة الإطعام تعادل 150 ليرة يوميا، فأصبحت 300 ليرة.

دعم مستوردين

وفي سياق ذي صلة أصدر مجلس الوزراء السوري عددا من القرارات بينها إعفاء المستوردين من مؤونة الاستيراد (وهي الوديعة التي كان يجب على المستورد أن يضعها في المصرف وتعادل نحو 15% من قيمة إجازة الاستيراد).

كذلك قرر المجلس "تقديم إعفاءات لاستيراد الأعلاف والعجول بغرض التسمين ودراسة إعفاء المستوردات من الرسوم غير الجمركية البالغة 1 في المئة لمدة عام" ، ودراسة إعفاء وتكليف وزارة المالية إيجاد بدائل لتعويض الجهات العامة عن مخصصاتها من هذه الرسوم المنتجات التصديرية من الرسوم غير الجمركية، بنسبة 100%.

دمشق – أسامة يونس

المصدر: RT