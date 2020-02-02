وصول قافلة ذبائح سعودية إلى غزة
Reuters
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أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في غزة اليوم الأحد عن استلامها قافلة محملة بـ30 ألف ذبيحة من لحوم الهدي والأضاحي، مقدمة من السعودية.
ويأتي ذلك في إطار مشروع المملكة للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي، الذي ينفذه البنك الإسلامي للتنمية بمدينة جدة.
وأكد وكيل وزارة الأوقاف عبد الهادي الأغا أن القافلة وصلت إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري صباح اليوم، وهي مكونة من 15 شاحنة كبيرة، محملة بنحو 30 ألف ذبيحة، وزن كل منها حوالي 80 كيلوغراما.
المصدر: RT