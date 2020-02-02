الصدر يدعو للتنسيق بين "القبعات الزرق" والقوات الأمنية لـ"إعادة الثورة إلى "انضباطها"

دعا زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، اليوم الأحد، إلى التنسيق بين "القبعات الزرق" التابعة له والقوات الأمنية لـ"إعادة الثورة إلى انضباطها".

وكتب في تغريدة له على "تويتر": "بسمه تعالی، حسب توجيهات المرجعية، ووفقا للقواعد السماوية والعقلية، لا بد من إرجاع الثورة إلى انضباطها وسلميتها، وعليه أجد لزاماً (تنسيق القبعات الزرق) مع القوات الأمنية الوطنية البطلة ومديريات التربية في المحافظات وعشائرنا الغيورة".



ودعا إلى "تشكيل لجان في المحافظات من أجل إرجاع الدوام الرسمي في المدارس الحكومية وغيرها"، وقال "عليهم فتح الطرق المغلقة، لكي ينعم الجميع بحياتهم اليومية، وترجع للثورة سمعتها الطيبة".

وتابع الصدر "على المختصين الإسراع في البدء بذلك، وأنصح القوات الأمنية بمنع كل من يقطع الطرقات، وعلى وزارة التربية معاقبة من يعرقل الدوام من أساتذة وطلاب وغيرهم".

المصدر: RT