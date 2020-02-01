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محمد توفيق علاوي يعلن تكليفه برئاسة الحكومة العراقية ويتوجه بكلمة للمتظاهرين (فيديو)

أخبار العالم العربي

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أعلن محمد توفيق علاوي اليوم السبت، أنه تم تكليفه برئاسة الحكومة العراقية، فيما تستمر المظاهرات المنددة بالأوضاع الاقتصادية، والاضطراب السياسي في البلاد.

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مصدر لـRT: العصائب ودولة القانون تدعمان محمد علاوي لرئاسة الحكومة الانتقالية بالعراق
مصدر لـRT: العصائب ودولة القانون تدعمان محمد علاوي لرئاسة الحكومة الانتقالية بالعراق

لينهي بذلك أزمة سياسية مستمرة منذ أكثر من شهرين، وسيدير علاوي البلاد لحين يتسنى إجراء انتخابات مبكرة. ويتعين عليه تشكيل حكومة جديدة خلال شهر.

وفي أول تصريح له بعد تكليفه، توجه علاوي في كلمة للمتظاهرين، دعاهم فيها للاستمرار في التظاهر.

وفي وقت سابق، أكد مصدر مطلع اتفاق الكتل السياسية على علاوي رئيسا للحكومة، وقال إن "الاتفاق النهائي جرى بين الكتل السياسية العراقية على تقديم محمد توفيق علاوي مرشحا ليتم تكليفه من رئيس الجمهورية برهم صالح".

المصدر: RT

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