مصدر لـRT: العصائب ودولة القانون تدعمان محمد علاوي لرئاسة الحكومة الانتقالية بالعراق

كشف مصدر عراقي مطلع، اليوم الجمعة، عن الكتل السياسية التي تدعم المرشح محمد توفيق علاوي، لرئاسة الحكومة الانتقالية.

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وقال المصدر لـRT "بعد الهدوء الذي شهدته الساعات الأربع وعشرين الماضية بشأن تكليف مرشح لرئاسة الحكومة، تطورت المباحثات الليلة الماضية بشأن اختياره مع قرب انتهاء المهلة التي حددها الرئيس العراقي برهم صالح والتي تنتهي يوم غد السبت".

وأضاف أن "أسهم محمد علاوي بدأت ترتفع من جديد بعد الدعم الذي قدم له من حركة عصائب أهل الحق، بزعامة قيس الخزعلي، وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي وكتلة السند الوطني برئاسة المتحدث السابق باسم الحشد الشعبي أحمد الأسدي".

وأشار إلى أن "رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي يدعم وجود علاوي لكن بشكل غير معلن".

المصدر: RT