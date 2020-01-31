التحالف العربي يغير على الحوثيين في صنعاء والحديدة والجوف

شنت طائرات التحالف العربي بقيادة السعودية سلسلة غارات على مواقع ومعسكرات وتجمعات تابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثية في محافظات صنعاء والحديدة والجوف.

إقرأ المزيد

واستهدفت الغارات جبل عطان في صنعاء ومعسكر "الصباحة" غرب العاصمة، وحشودا للحوثيين في ضاحية أرحب شمال المدينة كانت في طريقها لخطوط المواجهات الدائرة بين الحوثيين والجيش الوطني التابع لحكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بجبهتي الجوف ونهم.

‎‎وأوضح الإعلام العسكري للقوات المشتركة، أن "الحوثيين دفعوا الخميس بعدد من عناصرهم للسيطرة على تلة قرب خطوط التماس جنوب شرقي مدينة الدريهمي التابعة لمحافظة الحديدة، ولكن دون جدوى".

‎وأضاف، أن عناصر من الجماعة حاولوا التسلل إلى التلة المستهدفة بعملية انتحارية وغطاء ناري مكثف، لكنهم ما لبثوا أن لقوا حتفهم بنيران القوات المشتركة، مشيرا إلى أن "جثثهم لا تزال على التلة".

المصدر: "سبق"