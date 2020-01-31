منظمة مدنية تونسية تطلق منصة "سعيد ميتر" لتقييم أداء الرئيس

أعلن منسق المشاريع بمنظمة "أنا يقظ " التونسية مهدي الداهش، إطلاق موقع واب جديد يحمل عنوان "سعيد ميتر" لرصد وتقييم أداء رئيس الجمهورية قيس سعيد.

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وقال الداهش خلال ندوة صحفية، إن "الموقع يتمثل في رصد ومتابعة وعود والتزامات الرئيس التي أطلقها خلال حملته الانتخابية والخطاب الذي صرح به أمام مجلس نواب الشعب بمناسبة أداء اليمين الدستورية وهي 33 وعدا".

وأضاف: "المنظمة قيمت الإجراءات العاجلة التي التزم بتنفيذها سعيد والتي لم تتحقق بعد 100 يوم من توليه رئاسة الجمهورية وخطته التي تتمثل في استرجاع الدور الاجتماعي للدولة وتكريس حيادية المرفق العام وإرساء أول مبادرة تشريعية تتعلق بإنشاء المجلس الأعلى للتربية والتعليم ".

وتابع: "جرى تحقيق وعدين من مجموع 33، التزم الرئيس بإنجازها طيلة فترة توليه، وهي النأي بالمؤسسة العسكرية عن الاستقطاب والتجاذبات السياسية واعتماد سرية الاستراتيجيات الأمنية والعسكرية المتعلقة بالأمن القومي".

من جانبها، أكدت منسقة مشاريع منظمة "أنا يقظ" صفاء زروقي، أن "الوعود الفضفاضة" التي لا يمكن قياسها، والتي تتمثل في ضمان علو القانون وحياديته، مقابل 24 وعدا لم تتحقق ومنها تعزيز مكاسب المرأة ومقاومة انتحار الأطفال وتحييد مؤسسات المرفق العام والوقوف في صف القضايا العادلة في العالم وعلى رأسها القضية الفلسطينية".

وأضافت، أن "المنهجية التي اعتمدتها المنظمة في تقييم هذه الوعود تتمثل خاصة في متابعة المواقع الرسمية لمؤسسات الدولة والبيانات الرسمية وتصريحات المسؤولين في وسائل الإعلام".

المصدر: "موزاييك"