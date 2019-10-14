هنأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الشعب التونسي على تنفيذ الاستحقاق الرئاسي وانتخاب رئيس للجمهورية.

ونشر السيسي مساء اليوم الاثنين تغريدة على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، تمنى فيها للرئيس المنتخب قيس سعيد التوفيق لما فيه صالح تونس وشعبها العظيم.

وأضاف أنه يتطلع نحو المزيد من التعاون بين البلدين في كافة المجالات وتكوين رؤية مشتركة لحل القضايا ذات الاهتمام المشترك.

أتقدم بخالص التهنئة للشعب التونسى الشقيق على تنفيذ الاستحقاق الرئاسي وإنتخاب رئيساً للجمهورية متمنياً للرئيس المنتخب /قيس سعيد التوفيق لما فيه صالح تونس وشعبها العظيم ومتطلعاً نحو المزيد من التعاون بين بلدينا فى كافة المجالات وتكوين رؤية مشتركة لحل القضايا ذات الإهتمام المشترك — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) 14 октября 2019 г.

وأعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تونس خلال مؤتمر صحفي، اليوم، فوز قيس سعيد في الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها التي اقترع فيها التونسيون يوم الأحد 13 أكتوبر 2019.

وقال رئيس الهيئة التونسية، نبيل بفون، إن قيس سعيد تحصل على 72.71% من جملة الأصوات، فيما حصل نبيل القروي على 27.29%.

المصدر: RT