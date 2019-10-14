 
مباشر

السيسي يهنئ الشعب التونسي بانتخاب قيس سعيد رئيسا للجمهورية

أخبار العالم العربي

السيسي يهنئ الشعب التونسي بانتخاب قيس سعيد رئيسا للجمهورية
Reuters / Zoubeir Souissi
الرئيس التونسي المنتخب قيس سعيد
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mjdn

هنأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الشعب التونسي على تنفيذ الاستحقاق الرئاسي وانتخاب رئيس للجمهورية.

ونشر السيسي مساء اليوم الاثنين تغريدة على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، تمنى فيها للرئيس المنتخب قيس سعيد التوفيق لما فيه صالح تونس وشعبها العظيم.

وأضاف أنه يتطلع نحو المزيد من التعاون بين البلدين في كافة المجالات وتكوين رؤية مشتركة لحل القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تونس خلال مؤتمر صحفي، اليوم، فوز قيس سعيد في الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها التي اقترع فيها التونسيون يوم الأحد 13 أكتوبر 2019.

وقال رئيس الهيئة التونسية، نبيل بفون، إن قيس سعيد تحصل على 72.71% من جملة الأصوات، فيما حصل نبيل القروي على 27.29%.

 

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين في السعودية.. زيارة "تاريخية" واتفاقات في عدة مجالات