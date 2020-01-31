البرادعي: فهمنا للقرآن ليس مقدسا

علق محمد البرادعي، نائب الرئيس المصري الأسبق، عدلي منصور، على الجدل القائم في مصر حول "تجديد الخطاب الديني الإسلامي" بالقول "إن القرآن مقدس، لكن فهمنا له ليس مقدسا".

ونشر البرادعي تغريدة على "تويتر" أكد فيها أن "تفسير أي نص (مقدس) يتم في سياقه"، مضيفا أن "الموضوع ليس تجديد خطاب، وإنما تنقية تراث والاجتهاد لفهم صحيح للدين في عالمنا المعاصر، خاصة علاقة الدين بالدولة والقانون والحريات الشخصية".

بخصوص الجدل القائم : القرآن مقدس. فهمنا له ليس مقدس. تفسير أي نص يتم في سياقه. الموضوع ليس تجديد خطاب وإنما تنقية تراث والاجتهاد لفهم صحيح الدين فى عالمنا المعاصر، خاصة علاقة الدين بالدولة والقانون والحريات الشخصية.دور الأزهر وشيخه أساسي في إنهاء الاستقطاب الحالي. — Mohamed ElBaradei (@ElBaradei) January 31, 2020

وشدد البرادعي على أن دور الأزهر وشيخه في هذا الشأن "أساسي لإنهاء الاستقطاب الحالي".

وجاء تصريح البرادعي بعد دعوة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إلى تجديد الخطاب الديني "في فقه المعاملات ومجالات الحياة العملية لإنقاذ الإسلام والمسلمين".

كما شدد السيسي على أن عدم الاهتمام بتجديد الخطاب الديني من شأنه "ترك الساحة لأدعياء العلم وأشباه العلماء من غير المتخصصين ليخطفوا عقول الشباب ويزينوا لهم استباحة القتل والنهب والاعتداء على الأموال والأعراض".

المصدر: "تويتر" + RT