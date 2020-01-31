تفكيك خلية إرهابية في الجزائر

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أمس الخميس، أن قوات الجيش الوطني تمكنت من تفكيك خلية إرهابية تتكون من 17 عنصرا من عدة ولايات.

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وقال بيان لوزارة الدفاع، إن بعض عناصر الخلية التي تم تفكيكها، أصحاب سوابق جنائية في قضايا الإرهاب.

وأضاف البيان أنه بعد مثول عناصر الخلية الموقوفين أمام الجهات القضائية، تم وضع 10 منهم، بينهم المتهم الرئيسي، قيد الحبس، وخضع 3 آخرون للرقابة القضائية، فيما تم إخلاء سبيل الباقين.

وفي وقت سابق الخميس أعلنت الدفاع الجزائرية، عن توقيف "إرهابي مطلوب" كان يخطط لاستهداف المظاهرات السلمية التي يشارك فيها جزائريون يومي الثلاثاء والجمعة وسط العاصمة الجزائر.

المصدر: وائل إعلام جزائرية