 
مباشر
عاجل
موسكو: الكلمة الفصل في التسوية العادلة والدائمة في الشرق الأوسط يجب أن تكون للفلسطينين والإسرائيليين

الجيش الجزائري يلقي القبض على مسلح كان يخطط لتفجير يستهدف المظاهرات

أخبار العالم العربي

الجيش الجزائري يلقي القبض على مسلح كان يخطط لتفجير يستهدف المظاهرات
Reuters LL/jg
جنود جزائريون -أرشيف-
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n6ci

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الخميس، عن توقيف "إرهابي مطلوب" كان يخطط لاستهداف المظاهرات السلمية التي يشارك فيها الجزائريون يومي الثلاثاء والجمعة وسط العاصمة الجزائر.

إقرأ المزيد
الجزائر.. ارتفاع عدد القتلى في العملية الأمنية شمال البلاد إلى 4 مسلحين
الجزائر.. ارتفاع عدد القتلى في العملية الأمنية شمال البلاد إلى 4 مسلحين

وجاء في بيان صادر عن وزارة الدفاع أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبناء على استغلال المعلومات، تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 29 يناير 2020، من إلقاء القبض ببلدية بئر توتة بالجزائر العاصمة، على الإرهابي المطارد ر. بشير، الذي كان مرشحا لتنفيذ عملية انتحارية إرهابية تستهدف المسيرات السلمية بوسط العاصمة باستعمال حزام ناسف".

وتشهد الجزائر مظاهرات شعبية في العديد من المدن، حيث يطالب المتظاهرون بـ"دولة مدنية"، وإطلاق سراح "معتقلي الرأي"، ورحيل "رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة".

المصدر: وزارة الدفاع الجزائرية



العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الطائرات المدنية.. تاريخ مُر من السقوط والإسقاط