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الجزائر.. ارتفاع عدد القتلى في العملية الأمنية شمال البلاد إلى 4 مسلحين

أخبار العالم العربي

الجزائر.. ارتفاع عدد القتلى في العملية الأمنية شمال البلاد إلى 4 مسلحين
AFP FAROUK BATICHE
جنود جزائريون -أرشيف-
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أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم السبت، عن تصفية "إرهابيين اثنين" بمدينة خنشلة شمال شرق البلاد، بعد يوم واحد من تأكيدها القضاء على "إرهابيين خطيرين" في مدينة جيجل.

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وجاء في بيان الوزارة أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 10 يناير 2020 ليلا، على إرهابيين اثنين إثر كمين بمنطقة بودخان بمدينة خنشلة".

وأضاف البيان أن "الأمر يتعلق بالإرهابي بشير عرباوي المكنى (أبو إسحاق) الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2007، والإرهابي عمارة زيتوني المكنى (أبو عبيدة) الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2001".

ومكنت العملية من استرجاع مسدسين رشاشين من نوع كلاشينكوف، وخمسة مخازن مملوءة، وقنبلة تقليدية الصنع، وقنبلة يدوية، ومنظار ومعدات أخرى.

المصدر: وزارة الدفاع الجزائرية

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