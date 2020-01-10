 
مباشر

الجيش الجزائري يصفي مسلحين "خطيرين" شمال البلاد

أخبار العالم العربي

الجيش الجزائري يصفي مسلحين
AFP FAROUK BATICHE
جنود جزائريون -أرشيف-
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n1r9

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الجمعة، عن تصفية "إرهابيين خطيرين" بمدينة جيجل شرق العاصمة الجزائر.

إقرأ المزيد
الجزائر.. تصفية مسلحين شمالي البلاد
الجزائر.. تصفية مسلحين شمالي البلاد

وجاء في بيان الوزارة أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، ظهر اليوم 10 يناير 2020، على إرهابيين خطيرين اثنين، إثر كمين بمنطقة مشاط ببلدة الميلية التابعة لمدينة جيجل".

وأضاف البيان أن "الأمر يتعلق بالإرهابي عوقة محيي الدين المكنى (أبو عبيدة) الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1993، والإرهابي لعور شوقي المكنى (إبراهيم أبو مسلم) الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1995".

ومكنت العملية من استرجاع مسدسين رشاشين من نوع كلاشينكوف، وثلاثة مخازن مملوءة، ومنظارين ليليين ومعدات أخرى.

المصدر: وزارة الدفاع الجزائرية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

فيديو متداول للحظة وفاة داعية أثناء إلقائه موعظة في حفل بالكويت