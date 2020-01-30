اختتام مناورات "مرجان – 16" السعودية - المصرية

اختتمت في قاعدة البحر الأحمر بالقطاع الجنوبي سفاجا في السعودية، مناورات التمرين البحري الثنائي "مرجان - 16"، والذي جمع القوات البحرية السعودية ونظيرتها المصرية.

وأكد قائد التمرين العميد البحري الركن السعودي محمد بن رشود القرني في حفل أقيم بالمناسبة، نجاح مناورات "مرجان - 16"، من خلال تعميق أواصر التعاون وتبادل الخبرات بين القوات البحرية للبلدين ورفع مستوى الجاهزية القتالية وصقل وتطوير المهارات بكل احترافية وعلى أعلى درجات السلامة.

وأشار القرني إلى أن "المشاركين في التمرين من الجانبين أظهروا احترافية وجاهزية عالية، وخرجوا بالعديد من النتائج الإيجابية، وذلك بتطبيق العديد من المناورات والمهام التي نفذها المشاركون من أطقم السفن ووحدات الأمن البحرية الخاصة".

وبيّن، أن المناورات شهدت التدريب على مكافحة التهديدات البحرية والرماية بالذخيرة الحية على الأهداف المعادية سواء الجوية أو السطحية وكذلك تسلل المهربين الذين يهددون المنشآت الاقتصادية للدولتين بكل إتقان ومهارة في التعامل مع الفرضيات التي خطط لها مسبقا بشكل دقيق، والتي تتوافق مع ما تمتلكه الوحدات المشاركة من قدرات قتالية ومنظومات متطورة تعزز من جاهزيتها القتالية.

جانب من اختتام مناورات التمرين البحري الثنائي المختلط #مرجان_16 والذي يجمع #القوات_البحرية_الملكية_السعودية بنظيرتها القوات البحرية المصرية. pic.twitter.com/pOGsMTBv0N — وزارة الدفاع 🇸🇦 (@modgovksa) January 30, 2020

وأضاف: "يعد مرجان - 16" من التمارين التي تنفذها القوات البحرية كغيرها في الدول الشقيقة والصديقة سواء داخل المملكة أو خارجها دلالة على حرص القيادة وسعيها للرقي بالجاهزية القتالية لقواتنا البحرية".

المصدر: وزارة الدفاع السعودية "تويتر"