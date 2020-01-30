موسكو والمنامة تبحثان تطوير حوارهما السياسي
RT
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بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في اتصال هاتفي مع نظيره البحريني خالد بن أحمد آل خليفة، العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أكدا أهمية إجراء حوار سياسي منتظم.
وقالت وزارة الخارجية الروسية: "تم خلال المحادثة الهاتفية التنسيق بشأن القضايا الملحة في تطوير العلاقات الودية الروسية البحرينية، وعدد من القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك".
وأضافت: "أعرب الجانبان عن تبنيهما موقفا مشتركا مؤيدا للحفاظ على حوار سياسي منتظم بين البلدين، ومواصلة الجهود المشتركة لتعزيز التعاون التجاري والعلاقات الثقافية والإنسانية".
المصدر: تاس