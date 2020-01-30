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لافروف يبحث مع بن فرحان الأجندة الدولية

أخبار العالم العربي

لافروف يبحث مع بن فرحان الأجندة الدولية
RT
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بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان، العلاقات الثنائية بين البلدين وقضايا الأجندة الدولية، وسوق النفط العالمي.

وجاء في بيان صدر عن وزارة الخارجية الروسية، أن الوزيرين بحثا "المسائل العملية لمواصلة تطوير العلاقات الروسية السعودية متعددة الاتجاهات، مع التركيز على الاتفاقات ذات الصلة، التي تم التوصل إليها على أعلى مستوى خلال زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الرياض في أكتوبر الماضي".

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وأضافت: "كما تطرق الجانبان إلى سوق النفط العالمي وبعض القضايا الراهنة المطروحة على جدول الأعمال الإقليمي".

المصدر: تاس

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