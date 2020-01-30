واشنطن: نتعاون مع روسيا بشكل فعال تفاديا للصدام في سوريا

أكد مبعوث واشنطن الخاص المعني بشؤون سوريا جيمس جيفري، أن بلاده تتعاون مع روسيا منذ سنوات لمنع الصدام في سوريا، مضيفا أن الولايات المتحدة تعتبر أن قنوات الاتصال "فعالة للغاية".

وقال جيفري في هذا الصدد، إن واشنطن "راضية" عن آليات منع مثل هذه الحوادث، مذكرا بأنه "من وقت لآخر يبرز سوء تفاهم بين الجيشين الروسي والأمريكي... ولهذا السبب نحن بحاجة إلى مثل هذه الآليات".

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ووقعت روسيا والولايات المتحدة عام 2015، على مذكرة تفاهم لمنع الحوادث وسلامة الطيران خلال العمليات في المجال الجوي السوري، حيث عقد الجانبان مؤتمرات دورية عبر الفيديو لمتابعة سير تنفيذ هذه المذكرة.

المصدر: وكالات