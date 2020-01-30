العراق: اعتقال 3 مطلوبين بأسلحتهم في القائم

أعلنت وزارة الدفاع العراقية اليوم الخميس، عن اعتقال ثلاثة مشبوهين وبحوزتهم أسلحة في قضاء القائم بمحافظة الأنبار غربي البلاد.

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وقالت الوزارة، إن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على 3 إرهابيين في قضاء القائم، وضبطت بحوزتهم أسلحة.

وأشارت إلى أن "المسلحين هم من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض" وأن "مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 14 وبالتعاون مع استخبارات الفوج الأول لواء المشاة 51 تمكنت من الوصول إلى مخبأ للأعتدة والأسلحة في ناحية الزاب قرية الراويين بكركوك، وضبطت بداخله أسلحة ومتفجرات وصواريخ".

المصدر: وزارة الدفاع العراقية "فيسبوك"