 
مباشر

العراق: اعتقال 3 مطلوبين بأسلحتهم في القائم

أخبار العالم العربي

العراق: اعتقال 3 مطلوبين بأسلحتهم في القائم
Reuters ESSAM AL-SUDANI
الجيش العراقي - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n6dr

أعلنت وزارة الدفاع العراقية اليوم الخميس، عن اعتقال ثلاثة مشبوهين وبحوزتهم أسلحة في قضاء القائم بمحافظة الأنبار غربي البلاد.

إقرأ المزيد
مصدر ينفي لـRT توقف طائرات F16 العراقية عن طلعاتها الجوية
مصدر ينفي لـRT توقف طائرات F16 العراقية عن طلعاتها الجوية

وقالت الوزارة، إن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على 3 إرهابيين في قضاء القائم، وضبطت بحوزتهم أسلحة.

وأشارت إلى أن "المسلحين هم من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض" وأن "مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 14 وبالتعاون مع استخبارات الفوج الأول لواء المشاة 51 تمكنت من الوصول إلى مخبأ للأعتدة والأسلحة في ناحية الزاب قرية الراويين بكركوك، وضبطت بداخله أسلحة ومتفجرات وصواريخ".

المصدر: وزارة الدفاع العراقية "فيسبوك"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الطائرات المدنية.. تاريخ مُر من السقوط والإسقاط