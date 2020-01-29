مصدر ينفي لـRT توقف طائرات F16 العراقية عن طلعاتها الجوية

نفى مصدر أمني حكومي عراقي، اليوم الأربعاء، توقف طائرات F16 العراقية عن طلعاتها الجوية بعد انسحاب الخبراء الأمريكيين من قاعدة "بلد" الجوية في محافظة صلاح الدين.

إقرأ المزيد

وقال المصدر لـRT: "نفذت الطائرات العراقية الأسبوع الحالي طلعتين جويتين، ولم يكن هناك أي توقف بسبب انسحاب الخبراء الأمريكيين من قاعدة بلد الجوية".

وأضاف المصدر، أن "ما يتم تناقله من أخبار عار عن الصحة".

وكانت تقارير إعلامية تحدثت عن أن انسحاب الخبراء الأمريكيين من قاعدة "بلد" الجوية ونقلهم إلى مكان آخر، أدى إلى توقف تحليق طائرات F16 العراقية وتوقف عملياتها القتالية ضد تنظيم "داعش".

المصدر: RT