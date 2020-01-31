الكويت تحتفل بمرور 14 عاما على تولي أميرها مقاليد الحكم

احتفل الكويتيون أمس الأربعاء، بذكرى تولي أميرهم، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، مقاليد الحكم، والذي مضى عليه 14 عاما.

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ففي 29 يناير عام 2006 بايع الكويتيون صباح الأحمد أميرا للبلاد، ويعتبر الحاكم الـ 16 لدولة الكويت خلفا للأمير سعد العبدالله السالم الصباح.

وفي سبتمبر 2014 لقبت الأمم المتحدة الأمير قائدا للإنسانية، وشهدت الكويت في عهده نهضة على كافة الأصعدة.

وبدأت التهاني تتوافد إلى الأمير صباح من قياديين ومسؤولين في البلاد منذ الثلاثاء، احتفاء بما قدمه لبلاده على الصعيد الداخلي، فضلا عن أدواره الخارجية والمساعدات التي قدمت في عهده إلى دول عديدة.

ولم يغب الأمير عن هذه الاحتفالات حيث بادر برفع علم البلاد في قصر "بيان"، للإعلان عن بدء الاحتفالات الوطنية في الكويت، وسط حضور كبير بينهم مسؤولون وقادة بارزون في البلاد.

يشهد اليوم 29 يناير 2006 لحظة مهمة في تاريخ #الكويت الحديث مع تولي صاحب السمو الشيخ #صباح_الأحمد الجابر الصباح مقاليد الحكم ، مستذكرين فيها حكمة سموه في العديد من المواقف السياسية،

حفظك الله وحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه . pic.twitter.com/mXa5cIu84m — نايف بدر بن شرار (@naifsharar) January 29, 2020

كما عبر مغردون في مواقع التواصل عبر هاشتاغ #صباح_الأحمد، عن امتنانهم لأميرهم، وهم يبادلونه مشاعر الحب والمودة.

يشهد اليوم 29 يناير 2006 لحظة مهمة في تاريخ #الكويت الحديث مع تولي صاحب السمو الشيخ #صباح_الأحمد الجابر الصباح مقاليد الحكم ، مستذكرين فيها حكمة سموه في العديد من المواقف السياسية،

حفظك الله وحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه . pic.twitter.com/mXa5cIu84m — نايف بدر بن شرار (@naifsharar) January 29, 2020

المصدر: وسائل إعلام كويتية+تويتر