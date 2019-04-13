كرّم البنك الدولي أمس الجمعة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، على دوره في دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسلام على المستويين الإقليمي والدولي.

وحضر حفل التكريم في مقر البنك بواشنطن ممثل أمير الكويت، وزير المالية نايف الحجرف.

البنك الدولي يكرم سمو الأمير مساء اليوم لدور سموه إقليمياً ودولياً في دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية وإحياء السلام وهو التكريم الأول الذي يقدمه البنك لقائد دولة وسيحضر حفل التكريم ممثل سموه د. نايف الحجرف وسينقل تلفزيون الكويت التكريم على الهواء مباشرة#كونا#الكويت

(م.ث) — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) 12 апреля 2019 г.

وتقدم وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح بجزيل الشكر لمجموعة البنك الدولي والرئيسة كريستالينا جورجيفا على المبادرة الكريمة بمنح أمير الكويت هذا التقدير الاستثنائي.

وأفاد جراح الصباح بأن هذا التكريم من مجموعة البنك الدولي يؤكد على المكانة التي يحظى بها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ودولة الكويت لدى المجتمع الدولي على الجهود المميزة والدؤوبة في تبني ودعم القضايا الإنسانية على مستوى المنطقة والعالم وتقديرا لسلسلة المبادرات الإنسانية التي تبناها الأمير لتخفيف معاناة المتضررين في المنطقة وتحسين معيشتهم.

المصدر: "كونا"