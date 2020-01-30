وزارة الدفاع الروسية تنقل مراسلة RT إلى قاعدة حميميم تمهيدا لعلاجها في موسكو

بناء على قرار وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، وصل إلى مستشفى حماة فريق طبي من الأطباء العسكريين حيث تم نقل مراسلة قناة RT إلى قاعدة حميميم الجوية.

إقرأ المزيد

وكانت مروحية على متنها فريق من الأطباء العسكريين، مزودة بوحدة طبية خاصة لنقل الجرحى قد وصلت ليلة أمس، الأربعاء 29 يناير، إلى مستشفى حماة، حيث نقلت مراسلة RT، الزميلة وفاء شبروني عقب تلقيها جروحا إثر انفجار لغم، وقامت بنقل شبروني إلى قاعدة حميميم الجوية، حيث أجريت لها إجراءت طبية لاستقرار حالتها الصحية، بإشراف طبي من المستشفى العسكري الرئيسي والأكاديمية العسكرية الطبية في موسكو عبر جسر اتصال بالفيديو مع أبرز الأطباء الاستشاريين الروس.

وقد وصف الفريق الطبي المعالج حالة شبروني بأنها مستقرة، وتجري حاليا المباحثات بشأن نقلها إلى موسكو للعلاج، وتوفير كافة إمكانيات الرعاية الطبية في إحدى المؤسسات الطبية.

وكانت الزميلة، وفاء شبروني، قد أصيبت مساء أمس، الأربعاء 29 يناير، في مدينة معرة النعمان السورية، بانفجار لغم أثناء أداء واجبها المهني. وطلبت إدارة القناة من وزارة الدفاع الروسية تقديم كافة المساعدة الممكنة للصحفية المصابة.

وفي حسابها على فيسبوك، علقت رئيسة تحرير قناة RT والوكالة الدولية للأنباء "روسيا سيغودنيا"، مرغريتا سيمونيان، على قرار وزارة الدفاع بعميق شكرها وامتنانها للجيش ولوزير الدفاع، سيرغي شويغو، شخصيا لإنقاذ حياة الزميلة وفاء شبروني.

أنحني تقديرا لجيشنا وشخصيا لسيرغي شويغو لمساعدتهم في إنقاذ زميلتنا وفاء. إنها حقا معجزة. لقد أصيبت مراسلتنا الصحفية بجروح خطيرة جراء انفجار لغم بالقرب من إدلب، حيث لا يوجد أي معدات طبية أو علاجية في أي مكان في المنطقة، وصنّف الأطباء المحليون فرصها في الحياة بالضعيفة للغاية، حيث فقدت الوعي فعليا. أرسل شويغو أطباء عسكريين روس لمساعدة زملائهم السوريين في المستشفى المحلي خلال دقائق معدودات. وبمجرد استقرار حالتها، نقلوها إلى حميميم، حيث أرسلوا مروحية بوحدة طبية خاصة لنقل الجرحى، وعلى متنها أطباء، وقاموا بعلاجها باستشارة أطباء من المستشفى العسكري الرئيسي والأكاديمية العسكرية الطبية في موسكو عبر جسر اتصال بالفيديو مع أبرز الأطباء الاستشاريين الروس. وحينما تسمح حالتها سوف تنقل وفاء إلى موسكو للعلاج. مرغريتا سيمونيان

المصدر: RT