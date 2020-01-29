 
مباشر

إصابة مراسلة RT خلال تغطيتها معارك معرة النعمان شمال سوريا

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n63b

أصيبت مراسلة RT في سوريا وفاء شبروني خلال تغطيتها معارك الجيش السوري في معرة النعمان شمال البلاد.

وتعرضت المراسلة للإصابة خلال تغطيتها للمعارك بين الجيش السوري والمسلحين بمعرة النعمان في ريف إدلب.

إقرأ المزيد
عدسة RT ترصد الأوضاع في محيط إدلب وريفها
عدسة RT ترصد الأوضاع في محيط إدلب وريفها

ونجمت إصابة شبروني عن انفجار كان مصدره إحدى الذخائر التي خلفها المسلحون، فيما أكد سائق سيارة فريق التصوير، أنها على قيد الحياة وفي طريقها إلى المستشفى الحكومي في مدينة حماة.

وترافق مراسلتنا قوات الجيش السوري في المنطقة، حيث تقوم قواته بعمليات تمشيط للقرى والبلدات التي حررها في منطقة إدلب لحفض التصعيد.

إقرأ المزيد
الجيش السوري يواصل تقدمه نحو معرة النعمان
الجيش السوري يواصل تقدمه نحو معرة النعمان

وأعد فريق RT عدة تقارير، تغطية للتحركات العسكرية في هذه المنطقة الحساسة، التي تعتبر آخر معاقل مسلحي "جبهة النصرة" في سوريا.

ورصدت عدسة RT تحت إشراف شبروني تحركات الجيش السوري وأوضاع المواطنين السوريين في تلك المناطق، بخاصة المعابر التي سمحت للراغبين بالخروج من مناطق الخطر.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الطائرات المدنية.. تاريخ مُر من السقوط والإسقاط