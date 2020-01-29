إصابة مراسلة RT خلال تغطيتها معارك معرة النعمان شمال سوريا

أصيبت مراسلة RT في سوريا وفاء شبروني خلال تغطيتها معارك الجيش السوري في معرة النعمان شمال البلاد.

وتعرضت المراسلة للإصابة خلال تغطيتها للمعارك بين الجيش السوري والمسلحين بمعرة النعمان في ريف إدلب.

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ونجمت إصابة شبروني عن انفجار كان مصدره إحدى الذخائر التي خلفها المسلحون، فيما أكد سائق سيارة فريق التصوير، أنها على قيد الحياة وفي طريقها إلى المستشفى الحكومي في مدينة حماة.

إصابة مراسلتنا وفاء شبروني خلال تغطية معارك معرة النعمان.. نتابع الوضع وقلوبنا ودعاؤنا لها بالشفاء العاجل pic.twitter.com/TrMbectD4D — Maya Manna (@mayamanna) January 29, 2020

وترافق مراسلتنا قوات الجيش السوري في المنطقة، حيث تقوم قواته بعمليات تمشيط للقرى والبلدات التي حررها في منطقة إدلب لحفض التصعيد.

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وأعد فريق RT عدة تقارير، تغطية للتحركات العسكرية في هذه المنطقة الحساسة، التي تعتبر آخر معاقل مسلحي "جبهة النصرة" في سوريا.

إصابة مراسلة RT بجروح خلال تغطيتها العملية العسكرية في معرة النعمان https://t.co/z2NExQEdAR — RT Arabic (@RTarabic) January 29, 2020

ورصدت عدسة RT تحت إشراف شبروني تحركات الجيش السوري وأوضاع المواطنين السوريين في تلك المناطق، بخاصة المعابر التي سمحت للراغبين بالخروج من مناطق الخطر.

المصدر: RT