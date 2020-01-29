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مسؤول فلسطيني: عباس سيشارك في جلسة لمجلس الأمن حول "صفقة القرن"

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مسؤول فلسطيني: عباس سيشارك في جلسة لمجلس الأمن حول
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الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي
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أكد مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، مشاركة الرئيس محمود عباس، في جلسة قادمة لمجلس الأمن الدولي، لعرض قائمة اعتراضات السلطة الفلسطينية على "صفقة القرن" الأمريكية.

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وأضاف منصور أنه يأمل بأن يصوت مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار بشأن خطة السلام الأمريكية، بحضور عباس الجسلة التي يتوقع أن تعقد خلال الأسبوعين المقبلين.

ومن جانبه، قال مندوب فيتنام لدى الأمم المتحدة، دانغ دين كوي، الذي يتولى رئاسة المجلس حاليا، في وقت سابق من يوم الأربعاء، إن المجلس لم يتلق بعد أي طلبات لمناقشة "صفقة القرن".

وفور كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن بنود خطته للسلام أمس الثلاثاء، أعلن عباس رفضه لما ورد فيها، واصفا إياها بـ"صفقة المؤامرة التي ستذهب إلى مزابل التاريخ"، مؤكدا أن "القدس ليست للبيع والمساومة". 

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وهدد عباس بالتوجه إلى محكمة العدل الدولية للتصدي للخطة الأمريكية.

المصدر: وكالات

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