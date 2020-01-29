إمارة الشارقة تعلن إنقاذ بحارة وطاقم ناقلة نفط احترقت في الخليج
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أعلنت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية في الإمارات، عن إنقاذ بحارة وطاقم ناقلة نفط نشب فيها حريق قبالة الشارقة.
وأكدت الهيئة أن الجهات المعنية تعمل على إخماد الحريق إثر تلقيها طلب الاستغاثة من الناقلة.
كما أكدت أن السفينة كانت غير محملة بأي شحنات نفطية، وأن المعطيات الأولية تشير إلى أن الحريق اندلع نتيجة حادث عرضي أثناء عمليات الصيانة.
January 29, 2020
المصدر: الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية في الإمارات