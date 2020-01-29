الكويت تعلن موقفها من "صفقة القرن"

أعلنت الكويت، بعد يوم من كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خطته للسلام في الشرق الأوسط، أنها تشيد بجهود الولايات المتحدة لحل الصراع العربي الإسرائيل وإنهاء معاناة الفلسطينيين.

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وقالت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، أنها "تقدر عاليا مساعي الولايات المتحدة الأمريكية لحل القضية الفلسطينية وإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي الذي امتد لأكثر من سبعين عاما وكان سببا في معاناة مريرة لأبناء الشعب الفلسطيني الشقيق وعامل هدم لأمن واستقرار المنطقة".

وأضافت الوزارة أن الكويت تؤكد مجددا، "انطلاقا من موقف الكويت المبدئي والثابت بدعم خيارات الشعب الفلسطيني"، أن "الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية لا يتحقق إلا بالالتزام بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وبالمرجعيات التي استقر عليها المجتمع الدولي وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة في حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الثلاثاء، بنود "صفقة القرن" التي طال انتظارها وعمل عليها منذ توليه السلطة عام 2017، وتنص على تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بناء على صيغة حل الدولتين، مع بقاء القدس عاصمة "موحدة" لإسرائيل وتخصيص أجزاء من الجانب الشرقي من المدينة للعاصمة الفلسطينية، إضافة إلى سيادة إسرائيل على غور الأردن والمستوطنات في الضفة الغربية.

وأكد رئيس حكومة تصرف الأعمال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، موافقته على هذه الخطة والاستعداد للتفاوض المباشر مع الفلسطينيين بناء عليها، بينما لقيت رفضا فلسطينيا قاطعا بما في ذلك من قبل الرئيس، محمود عباس، الذي قال إن "القدس ليست للبيع"، ووصف هذه المبادرة بـ"المؤامرة".

وجرت مراسم إعلان خطة السلام الأمريكي بحضور سفراء 3 دول خليجية وهي الإمارات والبحرين وسلطنة عمان.

المصدر: كونا + وكالات