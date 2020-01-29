إيران: خطة ترامب صفقة شيطانية أعدها مجرمون ومحتالون

وصفت الخارجية الإيرانية خطة السلام الأمريكية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بـ"الصفقة الشيطانية"، معتبرة أن من وضعها مجموعة من "المجرمين والمحتالين".

وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، في تغريدة نشرها اليوم الأربعاء: "ما يسمى بصفقة القرن مهزلة واضحة أعدها مجرمون ومحتالون لتبديد أحلام شعب عانى لفترة طويلة في تحقيق كرامته الإنسانية وتحديد مصيره".

وأضاف موسوي: "صفقة القرن في الحقيقة صفقة شيطانية، الغرض منها بث الكراهية والعنف في غرب آسيا إلى الأبد".

وفي تغريدة أخرى كتبها باللغة العربية، شدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية على استعداد بلاده للتعاون مع بعض دول المنطقة رغم الخلافات المستمرة معها لمواجهة هذه الخطة باعتبارها أكبر تهديد للعالم الإسلامي.

وقال موسوي: "نظرا للحاجة الملحة وأهمية قضية فلسطين والمؤامرة الكبرى وراء ما يسمى بصفقة القرن، إن إيران تعلن عن استعدادها، وبغض النظر عن الخلافات مع بعض دول المنطقة، للتعاون معها على شتى الصعد لوحدة العالم الإسلامي في مواجهة المؤامرة الكبرى التي تهدد كيان الأمة الإسلامية".

وأعلن الرئيس الأمريكي، الثلاثاء، بنود "صفقة القرن" التي طال انتظارها وعمل عليها منذ توليه السلطة عام 2017، وتنص على تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بناء على صيغة حل الدولتين، مع بقاء القدس عاصمة "موحدة" لإسرائيل وتخصيص أجزاء من الجانب الشرقي من المدينة للعاصمة الفلسطينية، إضافة إلى سيادة إسرائيل على غور الأردن والمستوطنات في الضفة الغربية.

وأكد رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، موافقته على هذه الخطة والاستعداد للتفاوض المباشر مع الفلسطينيين بناء عليها، بينما لقيت رفضا فلسطينيا قاطعا بما في ذلك من قبل الرئيس، محمود عباس، الذي قال إن "القدس ليست للبيع"، ووصف هذه المبادرة بـ"المؤامرة".

المصدر: RT