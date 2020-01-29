البحرين تشيد بالولايات المتحدة وتدعو لدراسة "صفقة القرن"

أعلنت وزارة الخارجية البحرينية موقف البلاد الثابت والراسخ من القضية الفلسطينية ودعمها لكافة الجهود الهادفة للتوصل إلى حل عادل وشامل واستعادة كافة الحقوق للشعب الفلسطيني.

وقالت الخارجية في بيانها: "تؤكد وزارة الخارجية موقف مملكة البحرين الثابت والراسخ من القضية الفلسطينية ودعمها لكافة الجهود الهادفة للتوصل إلى حل عادل وشامل لهذه القضية، ويؤدي لاستعادة كافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة كغيره من شعوب العالم".

وتابع البيان: "في الوقت الذي تشيد فيه وزارة الخارجية بالجهود الحثيثة التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية لدفع عملية السلام، فإنها تعرب عن تطلعها بأن تقوم الأطراف المعنية بدراسة ما تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية، وبدء مفاوضات مباشرة بين الجانبين برعاية أمريكية للتوصل لاتفاق يلبي تطلعات الشعبيّن الفلسطيني والإسرائيلي في تحقيق السلام الشامل والعادل فيما بينهما، ويؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ويدعم الأمن والسلم في المنطقة ويعود بالنفع والخير على جميع دولها وشعوبها".

المصدر: وكالات