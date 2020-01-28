نتنياهو: خطة ترامب مسار واقعي لسلام مستدام ومستعدون للتفاوض المباشر مع الفلسطينيين

اعتبر رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أن "صفقة القرن" التي وضعها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مسار واقعي لسلام مستدام وأساس للتفاوض المباشر مع الفلسطينيين.

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وقال نتنياهو، في مؤتمر صحفي مشترك مع ترامب في البيت الأبيض للإعلان عن بنود خطة السلام الأمريكية لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي: "رسمتم اليوم طريقا نحو مستقبل مزدهر بالنسبة إلى الإسرائيليين والفلسطينيين والمنطقة، من خلال عرض مسار واقعي للسلام المستدام".

وأكد نتنياهو موافقته على التفاوض المباشر مع الفلسطينيين على أساس "صفقة القرن"، معتبرا أنها "تحقق التوازن".

وأضاف نتنياهو أن "إسرائيل ستكون مستعدة لخوض مفاوضات السلام فورا" في حال موافقة الجانب الفلسطيني على الخطة، قائلا إنها "جيدة لإسرائيل بل للعالم برمته".

وأكد نتنياهو أن "إسرائيل ستلتزم بمسار السلام بغض النظر عن قرار الفلسطينيين، على الأقل خلال السنوات الـ4 المقبلة".

وزعم نتنياهو أن "إسرائيل تريد مستقبلا أفضل للفلسطينيين"، مؤكدا أن خطة ترامب تفتح سبيلا لإقامة دولة لهم".

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وأشار نتنياهو إلى أن خطة ترامب تنص على سيادة إسرائيل على غور الأردن وكل المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية و"المناطق الاستراتيجية الأخرى".

وشدد على أن المبادرة الأمريكي تعطي إسرائيل، على خلاف الخطط الأخرى التي وصفها بالفاشلة، حدودا شرقية دائمة مع الأردن، لضمان أمنها، كما أشار إلى أن "صفقة القرن" تقضي بسحب الأسلحة من عناصر حركة "حماس" وجعل غزة خالية من السلاح.

كما شكر نتنياهو ترامب لكونه وضع خطة تنص على ضرورة الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية.

وأشار نتنياهو، إلى أن مبادرة ترامب للسلام في الشرق الأوسط، تقضي بعدم نقل أي من الفلسطينيين أو الإسرائيليين من الأماكن التي يقيمون فيها حاليا.

المصدر: وكالات