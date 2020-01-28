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عباس: "صفقة القرن" تستند إلى وعد بلفور الذي صاغته بريطانيا والولايات المتحدة

حماس: "صفقة القرن" مرفوضة وهدفها تصفية القضية الفلسطينية

أخبار العالم العربي

حماس:
Reuters
رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية
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أعرب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، عن رفض الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط المعروفة بـ"صفقة القرن"، مؤكدا أنها تهدف إلى تصفية المشروع الوطني الفلسطيني.

وأضاف هنية خلال اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس الفلسطيني محمد عباس اليوم الثلاثاء، أن حماس تقف "خلف مواقف الرئيس الثابتة" وتتمسك بالثوابت الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.

ودعا هنية الفلسطينين إلى وضع جميع الخلافات جانبا والوقوف صفا واحدا في مواجهة كل مخططات تصفية القضية الفلسطينية وعلى رأسها "صفقة القرن".

من جانبه، أكد عباس أن نقطة ارتكاز مواجهة وإسقاط مشروع تصفية القضية الفلسطينية تستند إلى الوحدة الوطنية الفلسطينية.

وتنص خطة "صفقة القرن" التي أعلن الرئيس الأمريكي دونال ترامب عن تفاصيلها اليوم الثلاثاء، على نزع سلاح "حماس" وتجريد قطاع غزة من الأسلحة. كما تقضي المبادرة الأمريكية بفرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات في الضفة العربية و"غيرها من المواقع الاستراتيجية" بالنسبة لإسرائيل وأن تكون القدس عاصمة موحدة لإسرائيل.

المصدر: وفا + RT

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