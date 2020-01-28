سفارة مصر في بكين تنفي شائعة وفاة شاب مصري في الصين بسبب "كورونا"

قال سفير مصر لدى الصين، أسامة المجدوب، إنه أجرى عدة اتصالات بالمسؤولين في العاصمة بكين، للتأكد من أنباء وفاة مواطن مصري في الصين جراء إصابته بفيروس كورونا الجديد.

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وأضاف المجدوب، لموقع "الدستور"، صباح الثلاثاء، أن الاتصالات أكدت عدم صحة وفاة أي شخص من البعثة المصرية في مدينة ووهان، حيث ظهر الفيروس.

جاءت التصريحات السفير هذه بعد أن انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صورة لشاب مصري من الأقصر يدعى، محمد إبراهيم، قيل إنه توفي بعد إصابته بفيروس كورونا في مدينة ووهان، حيث يدرس الطب البشري.

وكثفت الصين، الجمعة، جهودها لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد، فعزلت أكثر من 40 مليون شخص، بينما تم إلغاء عدد من الاحتفالات التي كانت مقررة بمناسبة السنة القمرية الجديدة، بالإضافة إلى إغلاق عدد من المواقع الشعبية التي تلقى إقبالا كبيرا.

ووصفت منظمة الصحة العالمية فيروسات كورونا، أو الفيروسات التاجية، بأنها "مجموعة كبيرة من الفيروسات التي تسبب مرضا يتراوح من نزلات البرد الشائعة إلى أمراض أكثر حدة".

وتشمل الأعراض الشائعة للعدوى الحمى والسعال وضيق التنفس، وفي الحالات الأكثر شدة، يمكن أن تسبب العدوى الالتهاب الرئوي والمتلازمة التنفسية الحادة والفشل الكلوي، وحتى الموت.

المصدر: الدستور