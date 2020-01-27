الكشف عن تركيبة اللجنة الليبية العسكرية المشتركة

كشف مصدر دبلوماسي عن تركيبة اللجنة العسكرية المشتركة بين "الجيش الوطني الليبي" وحكومة الوفاق الوطني، التي جرى تشكيلها مؤخرا تحت إشراف أممي، لمراقبة الهدنة في البلاد.

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ونقلت وكالة "نوفوستي" عن مصدر دبلوماسي قوله: "استنادا إلى الوثائق التي حصلنا عليها، سيمثل الجيش الوطني الليبي كل من رئيس أركان القوات البحرية اللواء فرج المهدوي، وآمر المنطقة العسكرية الجنوبية العميد أبو قاسم الأبعج، وآمر المنطقة العسكرية الغربية اللواء إدريس مادي، والعميد الهادي الفلاح، ومدير إدارة الحسابات العسكرية العميد عطية حمد".

وأضاف: "تضم اللجنة من جانب حكومة الوفاق الوطني الليبية برئاسة فايز السراج، كلا من قائد فرقة المشاة الثانية اللواء الفيتوري غريبيل، وقائد غرفة العمليات الميدانية لعمية بركان الغضب اللواء أحمد أبو شحمة، والقيادي الميداني العقيد مختار نقاسا، والقيادي الميداني اللواء محمود بن سعيد إضافة إلى مدير قسم القانون بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق اللواء عبد الرحمن محمد الجطلاوي".

يذكر أن تشكيل اللجنة العسكرية الليبية المشتركة، كان أحد مقررات المؤتمر الدولي حول ليبيا، الذي عقد في برلين يوم 19 يناير الجاري.

وسبق أن أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن أمله بأن تعقد اللجنة أولى جلساتها بصيغة "5 + 5" في الـ28 من الشهر الحالي في جنيف.

المصدر: نوفوستي



