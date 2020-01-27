مصر تستعد لاستقبال "طائرات الرحمة"

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الاثنين، أن القاهرة تستعد لاستقبال "طائرات الرحمة" التابعة للأمم المتحدة، قادمة من اليمن، لعلاج المرضى اليمنيين في المستشفيات المصرية.

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وذكرت الوزارة، أن ذلك يأتي في إطار دعم مصر المتواصل للشعب اليمني، وحرصها على تخفيف الأوضاع الصعبة التي يعاني منها اليمنيون، والمساهمة بتحسين الظروف الإنسانية في اليمن.

وتعتبر الأمم المتحدة، أن اليمن يشكل أكبر أزمة إنسانية في العالم، حيث يواجه 14 مليون شخص خطر الموت جوعا، إلى جانب تكرار تفشي الأمراض الفتاكة مثل الكوليرا، وارتباط هذه الأزمة بالنزاع المسلح الدائر في البلاد منذ سنوات.

المصدر: وسائل إعلام مصرية