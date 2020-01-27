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الأردن ينفي إصابة عامل صيني بفيروس "كورونا"

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الأردن ينفي إصابة عامل صيني بفيروس
Reuters
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نفت وزارة الصحة الأردنية اليوم الاثنين، أنباء تم تداولها عن إصابة عامل صيني، قدم قبل خمسة أيام من منطقة ووهان الصينية، إلى المملكة، بفيروس "كورونا".

كما أعلنت وزارة الصحة الحجر الصحي على عمال مشروع العطارات الصينيين والبالغ عددهم نحو ألفي شخص، بشكل "احترازي"، بالتعاون مع سفارة بلادهم، ومنعت دخول أو خروج أي عامل، حسبما جاء في بيان رسمي.

وصرح عضو مجلس إدارة شركة العطارات محمد المعايطة، بأن الحجر الصحي على عمال مشروع العطارات جاء "احترازيا"، بسبب الاشتباه بحالة من فيروس "كورونا" لأحدث عامل التحق للعمل في المشروع.

من جهته، قال وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، إن الوزارة جهزت مستشفى للأمراض الوبائية بسعة 100 سرير، قابل للزيادة، لاستقبال أو تحويل ومتابعة وحجر أي حالة يشتبه إصابتها بهذا الفيروس.

المصدر: وسائل إعلام أردنية

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