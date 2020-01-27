الأردن ينفي إصابة عامل صيني بفيروس "كورونا"

نفت وزارة الصحة الأردنية اليوم الاثنين، أنباء تم تداولها عن إصابة عامل صيني، قدم قبل خمسة أيام من منطقة ووهان الصينية، إلى المملكة، بفيروس "كورونا".

كما أعلنت وزارة الصحة الحجر الصحي على عمال مشروع العطارات الصينيين والبالغ عددهم نحو ألفي شخص، بشكل "احترازي"، بالتعاون مع سفارة بلادهم، ومنعت دخول أو خروج أي عامل، حسبما جاء في بيان رسمي.

وصرح عضو مجلس إدارة شركة العطارات محمد المعايطة، بأن الحجر الصحي على عمال مشروع العطارات جاء "احترازيا"، بسبب الاشتباه بحالة من فيروس "كورونا" لأحدث عامل التحق للعمل في المشروع.

من جهته، قال وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، إن الوزارة جهزت مستشفى للأمراض الوبائية بسعة 100 سرير، قابل للزيادة، لاستقبال أو تحويل ومتابعة وحجر أي حالة يشتبه إصابتها بهذا الفيروس.

وزير الصحة @DrSaadJaber :فريق طبي متخصص يتوجه الى مشروع العطارات جنوب #الأردن من أجل فحص عدد من العمال الصينيين العاملين هناك

جابر :الوزارة ستتخذ قرارا حوال الاجراءات لضمان سلامة وحماية الأردنيين بما يشمل فرض حجر صحي عليهم#الأردني_أخبار@mohgovjo#كورونا#الصين#فيروس_كوروناpic.twitter.com/OP6WTBpH9L — Jordan TV-التلفزيون الأردني (@JrtvMedia) January 27, 2020

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قال وزير الصحة الدكتور سعد جابر إن وزارة الصحة وضعت اجراءات وقائية وعلاجية لفحص القادمين عبر جميع المعابر البرية والبحرية والجوية في المملكة، من خلال ماسحات حرارية ثابتة ويدوية لكشف المصابين بارتفاع درجة الحرارة او اي اشتباه باصابتهم بمرض كورونا الجديد. pic.twitter.com/qoXUZ4xWPb — وزارة الصحة الأردنية (@mohgovjo) January 27, 2020

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وزير الصحة: لم تُسجل أيّ حالة كورونا في الأردن ونعمل بأعلى مستويات الجاهزية

أكد وزير الصحة الدكتور سعد جابر أن الأردن لم يسجل حتى اللحظة أي حالة إصابة بفيروس الكورونا الجديد الذي ظهر في الصين أخيراً، لافتاً إلى تفعيل حالة الطوارئ لدى المنظومة الصحية pic.twitter.com/Pk3fZ1LbZZ — وزارة الصحة الأردنية (@mohgovjo) January 26, 2020

المصدر: وسائل إعلام أردنية