الأردن ينفي إصابة عامل صيني بفيروس "كورونا"
نفت وزارة الصحة الأردنية اليوم الاثنين، أنباء تم تداولها عن إصابة عامل صيني، قدم قبل خمسة أيام من منطقة ووهان الصينية، إلى المملكة، بفيروس "كورونا".
كما أعلنت وزارة الصحة الحجر الصحي على عمال مشروع العطارات الصينيين والبالغ عددهم نحو ألفي شخص، بشكل "احترازي"، بالتعاون مع سفارة بلادهم، ومنعت دخول أو خروج أي عامل، حسبما جاء في بيان رسمي.
وصرح عضو مجلس إدارة شركة العطارات محمد المعايطة، بأن الحجر الصحي على عمال مشروع العطارات جاء "احترازيا"، بسبب الاشتباه بحالة من فيروس "كورونا" لأحدث عامل التحق للعمل في المشروع.
من جهته، قال وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، إن الوزارة جهزت مستشفى للأمراض الوبائية بسعة 100 سرير، قابل للزيادة، لاستقبال أو تحويل ومتابعة وحجر أي حالة يشتبه إصابتها بهذا الفيروس.
وزير الصحة @DrSaadJaber :فريق طبي متخصص يتوجه الى مشروع العطارات جنوب #الأردن من أجل فحص عدد من العمال الصينيين العاملين هناك— Jordan TV-التلفزيون الأردني (@JrtvMedia) January 27, 2020
جابر :الوزارة ستتخذ قرارا حوال الاجراءات لضمان سلامة وحماية الأردنيين بما يشمل فرض حجر صحي عليهم#الأردني_أخبار@mohgovjo#كورونا#الصين#فيروس_كوروناpic.twitter.com/OP6WTBpH9L
https://t.co/UXAcjHWZko— وزارة الصحة الأردنية (@mohgovjo) January 27, 2020
قال وزير الصحة الدكتور سعد جابر إن وزارة الصحة وضعت اجراءات وقائية وعلاجية لفحص القادمين عبر جميع المعابر البرية والبحرية والجوية في المملكة، من خلال ماسحات حرارية ثابتة ويدوية لكشف المصابين بارتفاع درجة الحرارة او اي اشتباه باصابتهم بمرض كورونا الجديد. pic.twitter.com/qoXUZ4xWPb
https://t.co/PpwTsNMwqB— وزارة الصحة الأردنية (@mohgovjo) January 26, 2020
وزير الصحة: لم تُسجل أيّ حالة كورونا في الأردن ونعمل بأعلى مستويات الجاهزية
أكد وزير الصحة الدكتور سعد جابر أن الأردن لم يسجل حتى اللحظة أي حالة إصابة بفيروس الكورونا الجديد الذي ظهر في الصين أخيراً، لافتاً إلى تفعيل حالة الطوارئ لدى المنظومة الصحية pic.twitter.com/Pk3fZ1LbZZ
وزير الصحة : تجهيز مستشفى للامراض الوبائية و ماسحات حرارية على الحدود لكشف كوروناhttps://t.co/4R2X2pcTVJ#بترا#الأردن#كوروناpic.twitter.com/fDi6mQfMne— Jordan News Agency (@Petranews) January 26, 2020
المصدر: وسائل إعلام أردنية