مصر.. حملات واسعة على المطاعم الصينية بسبب "فيروس كورونا"

كشفت وزارة الصحة والسكان في مصر عن شن حملات واسعة على المطاعم الصينية في مصر، لتأمين سلامة أغذية المصريين، بالتزامن مع انتشار "فيروس كورونا".

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وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أنه تم تكليف المحافظين بحصر المطاعم الصينية مجددا لفرض سبل الرقابة عليها بشكل صارم، منعا لتسرب وباء كورونا إلى البلاد، والتأكد من آليات طهي الطعام وسلامته للمترددين على المطاعم، مشيرة إلى أن الحملات تشمل 7 محافظات حتى الآن.

وأضافت وزارة الصحة، أنه سيتم التفتيش الكامل على جميع العاملين وحصولهم على الشهادات الصحية، وكذلك مراجعة ضوابط عمل العاملين الصينيين والكشف عن المشتبه في إصابتهم بأعراض فيروس كورونا.

وتابعت وزارة الصحة أنه سيتم تحويل الحالات المصابة بكورونا إلى غرف العزل والمستشفيات التي تقوم بعلاج هذه النوعية من الحالات.

وكثفت الصين، الجمعة، جهودها لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد، فعزلت أكثر من 40 مليون شخص، بينما تم إلغاء عدد من الاحتفالات التي كانت مقررة، السبت، بمناسبة السنة القمرية الجديدة، بالإضافة إلى إغلاق عدد من المواقع الشعبية التي تلقى إقبالا كبيرا.

ووصفت منظمة الصحة العالمية فيروسات كورونا، أو الفيروسات التاجية، بأنها "مجموعة كبيرة من الفيروسات التي تسبب مرضا يتراوح من نزلات البرد الشائعة إلى أمراض أكثر حدة".

وتشمل الأعراض الشائعة للعدوى الحمى والسعال وضيق التنفس، وفي الحالات الأكثر شدة، يمكن أن تسبب العدوى الالتهاب الرئوي والمتلازمة التنفسية الحادة والفشل الكلوي، وحتى الموت.

المصدر: وسائل إعلام مصرية