"عصائب أهل الحق": فصائل المقاومة العراقية لم تقصف السفارة الأمريكية في بغداد الليلة الماضية

نفت حركة "عصائب أهل الحق"، في العراق، اليوم الاثنين، شن "فصائل المقاومة العراقية" هجوماً صاروخياً على السفارة الأمريكية في بغداد الليلة الماضية.

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وقال المتحدث العسكري باسم الحركة، جواد الطليباوي، في بيان صحفي: "مرة أخرى نؤكد على أن القصف الصاروخي الأخير ضد سفارة الشر في بغداد هو ليس من عمل فصائل المقاومة العراقية لأننا أكدنا في وقت سابق أن فصائل المقاومة لن تستهدف السفارات والبعثات الدبلوماسية في العراق".

وأضاف أن "الصواريخ المستخدمة في القصف هي من الأسلحة التي استغنت عنها فصائل المقاومة منذ أعوام، وقد أكدنا سابقا أن ردنا على عملية اغتيال الحاج أبو مهدي المهندس لا يقل عن مستوى رد الجمهورية الإسلامية على اغتيال الحاج قاسم سليماني".

وفي وقت سابق من اليوم، أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن "المليشيات الإيرانية" في العراق تواصل تهديد أمن العراق، داعيا السلطات العراقية إلى حماية المنشآت الأمريكية في البلاد.

يذكر أن خمسة صواريخ (مجهولة المصدر)، سقطت أمس الأحد، في المنطقة الخضراء وسط بغداد، وإن واحدا منها سقط في محيط السفارة الأمريكية.

المصدر: RT