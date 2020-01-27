واشنطن: المليشيات الإيرانية تواصل تهديد أمن العراق

أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، أن "المليشيات الإيرانية" تواصل تهديد أمن العراق، داعيا السلطات العراقية إلى حماية المنشآت الأمريكية في البلاد.

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وقال المتحدث لوكالة "سبوتنيك": "اطلعنا على تقارير تفيد بقصف المنطقة الخضراء (حيث السفارة الأمريكية ببغداد) .. ندعو السلطات العراقية إلى حماية منشآتنا الدبلوماسية".

وأشار المتحدث إلى أن "الوضع في العراق يبقى متأزما لأن المليشيات التي تدعمها إيران لا تزال تشكل تهديدا للأمن".

يذكر أن خمسة صواريخ (مجهولة المصدر)، سقطت أمس الأحد، في المنطقة الخضراء وسط بغداد، وإن واحدا منها سقط بالقرب من السفارة الأمريكية.

المصدر: سبوتنيك