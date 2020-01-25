العفو عن 2957 سجينا في مصر

تم في مصر اليوم، الإفراج عن 2957 شخصا من نزلاء السجون، تنفيذا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة، ومرور 68 عاما على ملحمة معركة الإسماعلية.

وشمل قرار العفو كذلك، الإفراج عن 498 سجينا، بشكل مشروط.

وأشارت الداخلية المصرية، إلى أن قرار الإفراج، يأتي "ضمن حرصها على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع من جديد".

يشار إلى أن المعركة في الإسماعيلية في 25 يناير عام 1952، بين الشرطة المصرية والقوات البريطانية، اندلعت بعد رفض الشرطة الإنذار البريطاني بتسليم سلاحها والانسحاب إلى القاهرة.

وخلال القتال استخدم البريطانيون، المدفعية والدبابات ضد رجال الشرطة المسلحين ببنادق قديمة. وأسفر القتال عن مقتل 56 مصريا وإصابة 80 آخرين، فيما سقط من الضباط البريطانيين ‏13‏ قتيلا و‏12‏ جريحا، كما أسر البريطانيون من بقي على قيد الحياة من رجال الشرطة المصرية.

المصدر: اليوم السابع