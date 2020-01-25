فيديو وصور.. قوات أمريكية شمال شرقي سوريا تتحرك باتجاه طريق M4 الدولي  

أكد مراسلنا في شمال شرق سوريا اليوم السبت، أن قوات أمريكية في المنطقة اتجهت من الحسكة باتجاه الطريق الدولي M4 المؤدي إلى تل تمر.

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان" بأن القوات الأمريكية تعمل على توسيع قاعدة "تل بيدر" بريف القامشلي شمالي الحسكة، بغية نقل قوات إليها من قواعدها المجاورة.

إقرأ المزيد

وذكر "المرصد" أنه في الأيام الأخيرة رصد تمركز قوات أمريكية على الطريق الدولي M4 عند مدخل قرية بور سعيد بالقرب من مفرق حطين الواصل بين عامودا ومدينة الحسكة، وذلك لمنع الدوريات الروسية من التجول والتحرك على الطريق، حسب المصدر.

يتزامن ذلك مع استمرار القوات الروسية في توسيع انتشارها في شمال شرق سوريا.

وشددت الدفاع الروسية في بيان لها اليوم على أن العلاقات بين العسكريين الروس والأمريكيين في سوريا "طبيعية ومهنية تماما"، مبينة: "نعلم مواقع تواجد الوحدات الأمريكية، فيما يعرف الجانب الأمريكي مواقع أنشطة العسكريين الروس. وتجري تسوية الأعمال غير المنسقة في أماكن التماس بشكل سريع عبر قنوات فض الاشتباك".

المصدر: RT