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خلف الحبتور يتساءل وحاكم مصرف لبنان يرد

أخبار العالم العربي

خلف الحبتور يتساءل وحاكم مصرف لبنان يرد
Reuters
رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور
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وجه رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور سؤالا إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يسأل فيه عن سلامة الإيداعات المالية للمستثمرين العرب والأجانب بالبنوك اللبنانية في ظل الأزمة الراهنة.

وكتب الحبتور في تغريدة على حسابه في "تويتر"، "كمستثمرين عرب وأجانب لدينا إيداعات في لبنان بالدولار لتصريف أعمالنا .. إذا كانت لدينا النية لتحويل أموال لدعم البنوك اللبنانية، فهل هي عرضة للخطر أو لاقتطاع بعض منها"، وطلب في هذا الصدد ردا من سلامة وإيضاح الأمور للجميع.

بدوره، رد الحساب الرسمي لمصرف لبنان عبر "تويتر" على الحبتور، مؤكدا أن "جميع الأموال التي تلقتها البنوك اللبنانية من الخارج بعد تاريخ 17 تشرين الثاني سيتم تحويلها بشكل حر".

وأشار مصرف لبنان في سلسلة تغريدات الى أن "السياسة المعلنة للبنك المركزي اللبناني، هي عدم إفلاس أي بنك وبالتالي الحفاظ على المودعين".

ولفت المصرف في هذا السياق إلى أن "القانون في لبنان لا يسمح بـ"الهيركات"، وسيتطلب ذلك قانونا في المجلس النيابي.

المصدر: وكالات 

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