خلف الحبتور يتساءل وحاكم مصرف لبنان يرد

وجه رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور سؤالا إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يسأل فيه عن سلامة الإيداعات المالية للمستثمرين العرب والأجانب بالبنوك اللبنانية في ظل الأزمة الراهنة.

وكتب الحبتور في تغريدة على حسابه في "تويتر"، "كمستثمرين عرب وأجانب لدينا إيداعات في لبنان بالدولار لتصريف أعمالنا .. إذا كانت لدينا النية لتحويل أموال لدعم البنوك اللبنانية، فهل هي عرضة للخطر أو لاقتطاع بعض منها"، وطلب في هذا الصدد ردا من سلامة وإيضاح الأمور للجميع.

سؤالي لحاكم #مصرف_لبنان#رياض_سلامة؛ كمستثمرين عرب وأجانب لدينا إيداعات في #لبنان بالدولار لتصريف أعمالنا، وإذا كانت لدينا النية لتحويل أموال لدعم البنوك اللبنانية، فهل هي عرضة للخطر او لإقتطاع بعض منها؟ أرجو من سعادة الحاكم الرد وإيضاح الأمور للجميع.@saadhariri@BDL_Lebanonpic.twitter.com/DxVDaGqAL6 — Khalaf Ahmad Al Habtoor (@KhalafAlHabtoor) January 25, 2020

بدوره، رد الحساب الرسمي لمصرف لبنان عبر "تويتر" على الحبتور، مؤكدا أن "جميع الأموال التي تلقتها البنوك اللبنانية من الخارج بعد تاريخ 17 تشرين الثاني سيتم تحويلها بشكل حر".

His Excellency’s answer on Mr. khalaf Ahmad Al Habtoor’s questions @KhalafAlHabtoor is the following :



“All funds received by Lebanese banks from abroad after November 17th are free to be transferred out. https://t.co/rj7xyMAL3M — Banque Du Liban (@BDL_Lebanon) January 25, 2020

وأشار مصرف لبنان في سلسلة تغريدات الى أن "السياسة المعلنة للبنك المركزي اللبناني، هي عدم إفلاس أي بنك وبالتالي الحفاظ على المودعين".

His Excellency’s answer on Mr. khalaf Ahmad Al Habtoor’s questions @KhalafAlHabtoor is the following :



“All funds received by Lebanese banks from abroad after November 17th are free to be transferred out. https://t.co/rj7xyMAL3M — Banque Du Liban (@BDL_Lebanon) January 25, 2020

ولفت المصرف في هذا السياق إلى أن "القانون في لبنان لا يسمح بـ"الهيركات"، وسيتطلب ذلك قانونا في المجلس النيابي.

BDL is providing the liquidity needed by banks in both Lebanese pound and dollars, but under one condition that the dollars lent by BDL won’t be transferred abroad (3) — Banque Du Liban (@BDL_Lebanon) January 25, 2020

المصدر: وكالات