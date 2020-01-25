تميم يعزي أردوغان في ضحايا الزلزال

بعث أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، ببرقية تعزية إلى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في ضحايا الزلزال الذي ضرب شرقي البلاد يوم أمس الجمعة.

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وتمنى تميم في برقيته، اليوم السبت، "الشفاء العاجل للمصابين".

كما بعث نائب الأمير، عبد الله بن حمد آل ثاني٬ ورئيس الوزراء الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، برقيات تعزية مماثلة.

ومساء أمس الجمعة، ضرب زلزال مناطق شرق تركيا بلغت قوته 6.8 درجة، وكان مركزه يقع في ولاية ألازيغ، حسب إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، وشعر به سكان عدة دول مجاورة.

وأشار بيان صادر عن "آفاد" أن المنطقة شهدت أيضا 10 هزات زادت قوتها عن 4 درجات بعد زلزال قضاء "سيفرجه" بولاية ألازيغ، وأن إجمالي عدد الهزات الارتدادية بلغ 148 هزة.

وبلغ عدد الوفيات من جراء الزلزال 21 شخصا، فيما بلغ عدد المصابين 1030، في ولايات ألازيغ، وملاطية، وديار بكر، وأديامان، وباطمان، وقهرمان مرعش، وشانلي أورفا.

المصدر: الأناضول