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مقتل متظاهرين اثنين بعد تجدد الاشتباكات ببغداد

أخبار العالم العربي

مقتل متظاهرين اثنين بعد تجدد الاشتباكات ببغداد
Reuters ALAA AL-MARJANI
احتجاجات العراق
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أكد مراسل RT مقتل متظاهرين اثنين وإصابة 10 آخرين خلال صدامات بين محتجين وقوات الأمن في بغداد، اليوم الجمعة.

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وكان موقع "السومرية" نقل عن مصدر أمني قوله، إن "الاشتباكات بين المتظاهرين والقوات الأمنية عادت، وقوات الأمن أطلقت قنابل الغاز المسيلة للدموع".

وأضاف أنه "تم تسجيل ثماني حالات اختناق بسبب القنابل"، مشيرا إلى أن "إصابة أحدهم خطيرة".

وشهد العراق اليوم، تظاهرات حاشدة، دعا إليها زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، طالبت بخروج القوات الأمريكية من البلاد.

وأكد الصدر، أن خروج القوات الأمريكية من البلاد لا يزال أهم أولوية له، وطرح رؤيته من سبع خطوات ينبغي اتخاذها لتحقيق هذا الهدف.

المصدر: السومرية

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