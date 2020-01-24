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الأردن.. فيضان سدود والسلطات تحذر

أخبار العالم العربي

الأردن.. فيضان سدود والسلطات تحذر
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سد الوالة بالأردن
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أكدت وزارة المياه الأردنية، اليوم الجمعة، فيضان سدي الوالة والبويضة لأول مرة هذا الموسم.

وحذرت الوزارة في وقت سابق اليوم، من فيضان سد الوالة، بعدما اقترب امتلاؤه بكامل طاقته التخزينية باتجاه وادي الوالة والهيدان للمرة الأولى هذا العام.

ودعا الناطق الإعلامي باسم الوزارة، عمر سلامة، جميع المواطنين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وعدم الاقتراب من مجرى الوادي، كاشفا أن نسبة تدفق المياه إلى داخل جسم السد تجاوزت 40 مترا مكعبا في الثانية.

ويقع سد الوالة في محافظة مأدبا، وتقدر سعة تخزينه بـ 9.3 مليون متر مكعب، وتستخدم مياهه للري والتغذية الجوفية.

المصدر: RT

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