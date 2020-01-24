 
مباشر

السيسي يريد بناء أنفاق أسفل قناة السويس دون تدخل أجنبي

أخبار العالم العربي

السيسي يريد بناء أنفاق أسفل قناة السويس دون تدخل أجنبي
Reuters
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n4ye

أكد خبير الأنفاق العالمي وعضو المجلس الاستشاري لعلماء وخبراء مصر، هاني عازر، أن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، حريص على بناء الأنفاق دون تدخل أجنبي.

إقرأ المزيد
الكشف عن أسرار أنفاق عملاقة تحفر في مصر! (فيديو)
الكشف عن أسرار أنفاق عملاقة تحفر في مصر! (فيديو)

وأضاف عازر، خلال اللقاء الفكري الذي تم تنظيمه مساء الخميس، ضمن فعاليات الدورة الـ51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، أنه تم تدريب العمال المصريين على الماكينات الألمانية قبل بدء تشغيلها في حفر نفقين تحت قناة السويس جنوب محافظة بورسعيد، وأثنين آخرين شمال محافظة الإسماعيلية، وذلك تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بعمق 40 مترا تحت الماء.

وأوضح عازر أن مصر شهدت طفرة في البنية التحتية خلال الفترة الماضية، حيث كان هناك إشراف كبير على تنفيذ المشروعات التي تم تنفيذها، مشيرا إلى أهمية التخطيط الدقيق لبناء الأنفاق لتسهيل سرعة التنفيذ.

وحول رؤية مصر 2030، قال المهندس هاني عازر، إن مصر تعمل بكامل طاقتها لمواكبة الدول المتقدمة وأن نجاح خطة 2030 يتطلب تضافر جميع الجهود، مؤكدا أن هذه الرؤية هي خطة عالمية منظمة تتبعها مختلف الدول كلا حسب ظروف البيئة والأولويات.

المصدر: مصراوي

 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين يفتتح نصبا تذكاريا تخليدا لذكرى حصار لينينغراد