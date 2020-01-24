السيسي يريد بناء أنفاق أسفل قناة السويس دون تدخل أجنبي

أكد خبير الأنفاق العالمي وعضو المجلس الاستشاري لعلماء وخبراء مصر، هاني عازر، أن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، حريص على بناء الأنفاق دون تدخل أجنبي.

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وأضاف عازر، خلال اللقاء الفكري الذي تم تنظيمه مساء الخميس، ضمن فعاليات الدورة الـ51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، أنه تم تدريب العمال المصريين على الماكينات الألمانية قبل بدء تشغيلها في حفر نفقين تحت قناة السويس جنوب محافظة بورسعيد، وأثنين آخرين شمال محافظة الإسماعيلية، وذلك تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بعمق 40 مترا تحت الماء.

وأوضح عازر أن مصر شهدت طفرة في البنية التحتية خلال الفترة الماضية، حيث كان هناك إشراف كبير على تنفيذ المشروعات التي تم تنفيذها، مشيرا إلى أهمية التخطيط الدقيق لبناء الأنفاق لتسهيل سرعة التنفيذ.

وحول رؤية مصر 2030، قال المهندس هاني عازر، إن مصر تعمل بكامل طاقتها لمواكبة الدول المتقدمة وأن نجاح خطة 2030 يتطلب تضافر جميع الجهود، مؤكدا أن هذه الرؤية هي خطة عالمية منظمة تتبعها مختلف الدول كلا حسب ظروف البيئة والأولويات.

المصدر: مصراوي