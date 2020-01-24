لافروف: الجيش السوري استعاد معظم المناطق الحدودية مع تركيا والعراق

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن الجيش السوري، استعاد السيطرة على معظم المناطق الحدودية مع تركيا والعراق.

وقال لافروف في مستهل لقائه مع المبعوث الأممي إلى سوريا، بيدرسون، اليوم الجمعة إن "الوضع يتحسن على أرض الواقع، فالمنطقة، التي يسيطر عليها الإرهابيون تتقلص​​​. واستعادت الحكومة السورية السيطرة على جزء كبير من الحدود مع العراق وتركيا".

وأضاف: "وبالطبع، يستمر العمل للتغلب على فلول الجماعات الإرهابية في كل من منطقة إدلب وشمال شرق البلاد".

كما اتهم وزير الخارجية الروسي الجماعات الإرهابية بإعاقة دخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا والاستحواذ عليها عند إدخالها.

من جانبه قال المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، إن 50% من السوريين بعيدون عن منازلهم، مشيرا إلى أنه سيبحث جميع القضايا مع السلطات السورية لدى وصوله إلى دمشق يوم الأربعاء.

المصدر: وكالات