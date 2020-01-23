سوريا.. مسؤول في الإدارة الذاتية يوضح تفاصيل تطبيق قرار تحديد سن الدفاع الذاتي

أوضح الرئيس المشترك لمكتب شؤون الدفاع في شمال وشرق سوريا، زيدان العاصي، تفاصيل قرار الإدارة الذاتية حول تحديد عمر واجب الدفاع الذاتي، مؤكدا أن القرار أعفى مواليد 1987 – 1989.

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وقال العاصي في تصريح إعلامي، إن "قانون واجب الدفاع الذاتي جرت مناقشته منذ حوالي 6 أشهر، وكانت هناك بعض الأقاليم المحررة حديثا، كالجزيرة، وقد تفعلت خدمة واجب الدفاع الذاتي على فترات متفاوتة بين 2014 – 2019 وبالتالي كانت المواليد موحدة".

وأضاف: "اليوم الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا واحدة، وجرى توحيد مواليد الدفاع الذاتي اعتبارا من مواليد 1990 بما يعادل 29 سنة، وإذا لم يكمل الشخص 18 سنة لن يتم استدعاؤه إلى واجب الدفاع الذاتي".

وأشار العاصي، إلى أن "المواليد المعفية في القرار الأخير هم من مواليد 1987- 1989 فما دون، وقد صدر أمر إعفائهم من الخدمة نهائيا، إن كانوا داخل سوريا أو خارجها".

وبين أن "إتمام السن 18 ضروري للشخص الذي يستدعى إلى واجب الدفاع الذاتي وأي إنسان موجود خارج القطر من الممكن أن يعود إلى شمال وشرق سوريا ويأخذ كتابا من المعبر الذي دخل منه ومعه مدة شهر كامل تقريبا حتى يراجع مركز الدفاع الذاتي التابع له، وفي حال قرر العودة إلى بلده عليه أن يدفع بدل سنوي 400 دولار ويعود إلى مناطق شمال وشرق سوريا".

وشدد على أنه "من غير المغترين لا يوجد بدل بل يجب أن يؤدي الخدمة العسكرية الموحدة بجميع الأقاليم والمناطق في شمال شرق سوريا لمدة سنة كاملة، ولكن إذا كانت هناك ظروف مثل الحروب أو غيرها من الممكن أن نضطر إلى تمديد شهر في الحالة الاضطرارية فقط، والوحيد لا يخدم".

وجاء في بيان مكتب الدفاع، أنه "بناء على مقترحات المكتب في الإدارات الذاتية والمدنية واستنادا للمادة (14) من قانون واجب الدفاع الذاتي الرئاسة المشتركة، تقرر ما يلي: يتم توحيد أعمار المكلفين لأداء واجب الدفاع الذاتي في الإدارات الذاتية والمدنية لشمال وشرق سوريا اعتباراً من تاريخ صدور القرار".

وأكد البيان، على "أنه لا يطبق هذا القرار بأثر رجعي على المكلفين الموجودين حاليا في الخدمة".

المصدر: رووداو