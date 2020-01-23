"الإدارة الذاتية" للأكراد في سوريا توحد سن التجنيد الإجباري في مناطق سيطرتها

أعلنت "الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا" التابعة للمقاتلين الأكراد، توحيد السن المطلوب للتجنيد في صفوفها ضمن ما تسميه "واجب الدفاع الذاتي" في المناطقة الخاضعة لسيطرتها.

وذكرت "الإدارة" في بيان نشرته الأربعاء، أن سن التكليف في جميع مناطق سيطرتها يحدد بمواليد تاريخ 1 كانون الثاني 1990 وما بعد ذلك، مشيرة أن القرار لا يشمل العناصر الذين تم تجنيدهم قبل صدوره.

وأشار البيان إلى أن توحيد أعمار المكلفين لأداء واجب الدفاع الذاتي في الإدارات الذاتية والمدنية لشمال وشرق سوريا يبدأ اعتبارا من تاريخ صدور القرار في 22 كانون الثاني الجاري.

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المصدر: وكالات