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العراق.. 6 أسماء مرشحة لخلافة المهندس

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العراق.. 6 أسماء مرشحة لخلافة المهندس
Reuters Abdullah Dhiaa Al-deen
العلم العراقي
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كشف مصدر مطلع في العراق، عن وجود 6 أسماء مرشحة لخلافة نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، الذي قتل في مطلع الشهر الجاري، سوية مع قاسم سليماني بغارة أمريكية.

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وقال المصدر، حسب ما أفادت قناة "السومرية نيوز" إن "هناك 6 أسماء حتى الآن طرحت لتولي منصب نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، بدلا من أبو مهدي المهندس، الذي اغتيل بغارة أمريكية مع قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، قرب مطار بغداد يوم الثالث من شهر يناير الحالي".

وأضاف المصدر أن "هناك مناقشات بشأن تلك الأسماء وسيتم حسمها قريبا".

وتناقلت وسائل إعلام وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، أخبارا أفادت بأن شورى الحشد الشعبي انتخبت "أبو علي البصري" نائبا لرئيس الحشد خلفا لأبو مهدي المهندس، الذي اغتيل بالغارة الأمريكية في بغداد، فيما نفت هيئة الحشد صحة تلك الأنباء ودعت إلى توخي الدقة في نقل المعلومة.

المصدر: السومرية نيوز

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