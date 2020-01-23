مصدر عسكري سوري يكشف تفاصيل هجوم المسلحين المستمر حتى الآن على نقاط عسكرية شرق إدلب

أفادر مصدر عسكري سوري، اليوم الخميس، بأن الاشتباكات لا زالت مستمرة مع إرهابيي جبهة النصرة وبقية التنظيمات الإرهابية المسلحة على امتداد خطوط التماس في جنوب وجنوب شرق إدلب.

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وقال المصدر العسكري إن "التنظيمات المسلحة أقدمت فجر اليوم الخميس، على تصعيد ميداني جديد عبر هجوم عنيف نفذه مسلحو جبهة النصرة الذين تم الزج بأعداد كبيرة منهم باتجاه قوات الجيش السوري المتمركزة في جنوب وجنوب شرق إدلب".

وأضاف أن "الإرهابيين تمكنوا على اتجاه "التح - أبو حريف- السمكة"، عبر استخدام مختلف أنواع الأسلحة ومن ضمنها العربات المفخخة، وتحت غطاء ناري كثيف، من اختراق بعض نقاط تمركز الجيش التي أعادت انتشارها، وعملت بكفاءة عالية على امتصاص الهجوم ومنع الإرهابيين من تطويره".

وأكد المصدر، أن "الاشتباكات لا تزال مستمرة مع إرهابيي جبهة النصرة وبقية التنظيمات الإرهابية المسلحة على امتداد خطوط التماس".

المصدر: RT