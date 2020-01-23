مركز المصالحة الروسي: مقتل 40 جنديا سوريا وإصابة 80 آخرين في هجوم للمسلحين بريف إدلب أمس

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أفاد مركز المصالحة الروسي في سوريا بمقتل 40 جنديا سوريا وإصابة 80 آخرين في هجوم للمسلحين بريف إدلب شمال سوريا أمس الأربعاء.

- مركز المصالحة الروسي: القوات الحكومية السورية تخسر 40 من جنودها و80 مصابا في هجوم للمسلحين أمس

- مركز المصالحة الروسي: نحو 50 مسلحا يحاولون مهاجمة مواقع القوات الحكومية السورية في حلب

- مركز المصالحة الروسي: المسلحون يتمكنون من السيطرة على منطقتين سكنتين في إدلب

يتبع....