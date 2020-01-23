مركز المصالحة الروسي: مقتل 40 جنديا سوريا وإصابة 80 آخرين في هجوم للمسلحين بريف إدلب أمس
Sputnik
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أفاد مركز المصالحة الروسي في سوريا بمقتل 40 جنديا سوريا وإصابة 80 آخرين في هجوم للمسلحين بريف إدلب شمال سوريا أمس الأربعاء.
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يتبع....